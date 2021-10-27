Каратель-атошник перешел на сторону Путина, или Что не так с партией Медведчука

27.10.2021 14:56 (Мск), Харьков, Тимур Комаров

Новости Украины

Удивительные метаморфозы произошли в последнее время с Ильей Кивой – бывшим участником карательной операции против республик Донбасса, скандальным подручным главы МВД Арсена Авакова, патронировавшего ряд сформированных из неонацистов подразделений Нацгвардии. Парадокс, но сегодня Кива, став депутатом ВР от ОПЗЖ — партии, чьи лидеры Виктор Медведчук и Виктор Бойко принимаются на самом высоком уровне в Москве, двигает такие речи, которым позавидовал бы иной действительно пророссийский деятель.

Что за этим стоит? Почему так происходит? Действительно ли Кива переродился? Ответы на эти вопросы искал «ПолитНавигатор».

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В последние дни в новостях было много Ильи Кивы. Иногда этот нардеп становится чуть ли не хэдлайнером информационной повестки. Например, 24 октября он троллил в соцсетях боевиков Нацкорпуса: «Пока шлюхи фашиста, стукача — Боцмана (Серёжи Коротких) пытаются спровоцировать конфликт, проводя свои дешевые акции, мы продолжаем укреплять своё здоровье!!! Шлюхи стонут, а караван идёт дальше!!!».

Днем раньше Кива написал то, далеко не каждый из его однопартийцев отважился бы произнести вслух:

«Запомните хорошо эту нацистскую мразь, по совместительству мэр Львова — Садовой Андрей. Именно он причастен к разрушению и осквернению святынь — братских могил солдат освободителей Красной Армии и праха наших предков — победителей над фашизмом!!! «Галичане» никогда не были украинцами, они всегда ждали того времени, когда смогут снова ударить ножом в спину, как это делали их деды и прадеды, у них предательство в крови их родов и фамилий. Именно им была определена Западом решающая роль по развалу и расколу Украины. С которой они хорошо справились, поколения сменились, а мышечная память осталась — ручки зигуют до сих пор по инерции…»

История с несостоявшимся исключением Кивы из ОПЗЖ отразила давно наметившиеся линии раскола в этой партии. Была еще и взбаламучена часть болотной жижи, осевшей на дне «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Парадокс Кивы кому-то интересен, прежде всего, механикой перерождения, прозрения, мимикрии или же, наоборот, техничного внедрения бывшего «правосека», одиозного атошника и бывшего советника экс-главы МВД Арсена Авакова в партийный организм той политической силы, которую свидомые единогласно считают пророссийской… Чего здесь больше — вопрос дискуссионный.

Но интересней должно быть другое. Парадокс Кивы состоит в том, что он всё чаще становится индикатором, высвечивающим оппозиционную несостоятельность целого ряда соратников по ОПЗЖ и части партийных лидеров своей политсилы. И это объективно полезная способность — как бы кто ни относился к самому персонажу.

Много было шума вокруг упомянутого уже «исключения» Кивы из ОПЗЖ. Но нас эти внутрипартийные разборки если и должны волновать, то только в одном аспекте…

Напомню, что изначально прошла новость со ссылкой на некий внутрипартийный источник:

«Люди Бойко и Лёвочкина добились исключения из партии ОПЗЖ нардепа Ильи Кивы».

Тональность заявлений этого анонимного источника позволяла предположить, что он не последний человек в партии:

«За поздравление Путина, за позицию по Бандере и за его деструктивную позицию, которая наносит вред партийной структуре, мы исключили его из партии и добьёмся его исключения из фракции в парламенте».

Можно, конечно, предположить, что это была просто отсебятина от телеграм-канала PavlovskyNEWS, разгонявшего новость об исключении Кивы. То есть взяли за основу информацию из Полтавы, где «конференция» реальных депутатов местных советов из ОПЗЖ (судя по видео, это полтора десятка человек) обратилась к стратегическому совету и парламентской фракции ОПЗЖ с призывом убрать Киву из партии и лишить депутатского мандата. А к этому полтавскому обращению уже добавили заявление анонима, который колотит понты: добьемся исключения из фракции.

Сам Кива поначалу заявлял, что представители Бойко и Левочкина добились его исключения из ОПЗЖ. Потом партийные говорящие головы всё отыграли обратно. А ОПЗЖ опубликовала заявление, что это была «циничная провокация» (надо полагать, затеянная «циничными бандерами», которые пока остаются то ли «спящими», то ли «бодрствующими» внутри этой политсилы). Сам Левочкин расписался в своей лояльности к Киве: дескать, был бы категорически против исключения его из ОПЗЖ…

По большому счету, у скандала была единственная интрига. Если действительно есть в парламентской фракции ОПЗЖ люди, которых возмущает не только лояльность к Путину, но еще и неприятие Бандеры, то что эти черти делают в оппозиционной партии?!

Вадим Рабинович, сопредседатель ОПЗЖ, заверил, что с полтавскими «оппортунистами» будут разбираться. Но результат неизвестен. А вопрос остается: кто те почитатели Бандеры и ненавистники Путина, которые уже готовы были всплыть на поверхность?

Давно понятно, что с парламентскими «оппозиционерами» — не всё в порядке. Самым недогадливым подсобила Россия в августе этого года, когда под ее санкции попали нардепы из ОПЗЖ Сергей Левочкин и Юлия Левочкина. И в этом контексте выглядели не такими уж и невероятными слухи о том, что Левочкин на пару с Бойко договариваются с офисом президента, как бортануть Медведчука.

Мне что-то подсказывает, что чуть-чуть поменяются ветер и опопозиционные конфигурации — и те же Бойко, и Левочкин – станут и Бандеру славить, и Россию проклинать. Достаточно посмотреть информационные программы канала «Интер», стремившиеся переиродить самые упоротые свидомые каналы.

А можно вспомнить и участие Юрия Бойко в авторской программе больного ублюдка Юрия Луценко на порошенковском канале. Там была такая трогательная дружба и гармония, что стало окончательно понятно, откуда в ОПЗЖ появились свидомиты вроде порошенковского прихвостня Райнина, руководившего политическими репрессиями в Харькове.

Обратим внимание на то, что никого из политзаключенных порошенковского режима ОПЗЖ ни в парламент, ни в местные советы не завела. Зато экс-губернатора Райнина, преследовавшего инакомыслящих, взять под крыло — без проблем…

Когда Вадим Рабинович записал видео рядом с Кивой по поводу недавнего скандала, в его заявлении прозвучал комичный каламбур:

«Ну что, бредоносные? Кого вы исключить из партии хотите? Киву? Хрена лысого! Понятно? Пока».

Тут, кажется, Рабинович подстраховался на все случаи жизни. Можно понимать «хрена лысого» так: «Ничего у вас не получится». Но если ветер поменяется и ОПЗЖ таки придется расставаться с шумным и скандальным Кивой, то Рабинович всегда сможет сказать, что именно его и называл «хреном лысым».

Не исключено, что со временем Киве наскучит ОПЗЖ так же, как наскучила отжатая им Соцпартия. А его бывший дружок-товарищ Корчинский в своих видеоблогах рассказывает, что Кива должен растворить в себе всю ОПЗЖ. И скорее всего, лелеет некие надежды на то, что если не растворит, то рейдернет (не впервые).

Но нам более интересен другой вопрос. Может ли быть прикладная польза от деятельности Кивы? Обратим внимание на то, что его организацию «Патриоты — За жизнь» нацики Билецкого ненавидят не меньше, чем партию Шария. И именно между ними происходит силовое противостояние.

Можно предположить, что Кива и такие его попутчики, как бывший «азовец» Ширяев, неплохо знают «кухню» всего этого националистического движения. Например, в причастности к покушению на нациста Мошенского говорящие головы Нацкорпуса первым делом обвинили Ширяева.

Если допустить, что Нацкорпус топит представителей «Патриотов — За жизнь» с националистическим прошлым, а те в ответ тоже сливают компромат на противника, то в этом обмене любезностями есть очевидная польза. Во всяком случае, в Харькове вслед за Ширяевым отправилась в СИЗО и группировка Величко (Чили).

В октябре Кива уже не раз клеймил «азовскую» банду Билецкого и Коротких (Боцмана). Сообщал в своих постах и об аресте в Запорожье трех преступников-«азовцев», обвинявшихся в ограблении инкассаторов еще в 2016 году, но отмазанных кураторами.

Известно, что у Кивы был конфликт с функционером Нацкорпуса Родионом Кудряшовым. А на днях сообщалось о том, что в Днепре горел спортивный зал «Авангард», принадлежавший этому самому Кудряшову. И происходило это почти примерно в то же время, когда Кива из своего спортзала слал приветы Нацкорпусу.

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Хочется надеяться на то, что это неслучайные совпадения. И тогда важно, чтоб Кива не останавливался на достигнутом.