09.12.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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Каратель подорвался во время постановочной съемки украинского ТВ

Украинский военнослужащий пострадал в результате взрыва противотанкового гранатомета, который произошел во время съемок пропагандистского телесюжета о буднях солдат на фронте в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Данил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разведкой Республики получены данные, что вчера на Горловском направлении в районе населённого пункта Шумы журналистами одного из украинских СМИ производилась съемка репортажа о буднях украинских боевиков в зоне оккупации в преддверии дня Сухопутных войск Украины. В процессе съемок и демонстрации украинскими боевиками ручного противотанкового гранатомета произошел взрыв. Причиной происшествия стала неисправность гранатомета. По данным журналиста, боевик находился без средств индивидуальной защиты, и в результате взрыва получил множественные осколочные ранения», – сообщил Даниил Безсонов.

Данное ЧП, по его словам, привело к резкому изменению правил съёмок постановочных репортажей для украинских журналистов.

«В настоящее время командованием оккупационных войск отданы указания о запрете прибытия украинских журналистов на передовые позиции, а запись интервью производить в специально подготовленных макетах передовых позиций не менее чем в 10 км от передовой. Съемки передовых позиций производить только операторами из числа пропагандистских подразделений вооруженных формирований Украины», – добавил представитель оперативного командования ДНР.

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