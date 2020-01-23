Каратели АТО подвергаются «дискриминации» со стороны украинского народа

23.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Половина участников карательной операции против республик Донбасса, возвращаясь с войны, чувствуют по отношению к себе «несправедливое» отношение и «дискриминацию» со стороны украинского народа.

Об этом в ходе пресс-конференции «Проект реинтеграции ветеранов. Презентация результатов опроса» сообщила эксперт Международной организации по миграции Тереза Розенфельд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раздел «дискриминация и интеграция». Мы спрашивали (ветеранов «АТО» – прим ред.): «Доводилось ли вам сталкиваться с предвзятым или несправедливым отношением?», 49% сказали: «Да, сталкивались».

Главный результат исследования – это то, что участники боевых действий чувствуют себя изолированными от общества, и имеют очень тесные связи с «побратимами». Большинство из них сказало, что их могут понять только те люди, которые каким-либо образом связаны с военной службой.

Вы видите статистику, кто сталкивался с дискриминацией, и там есть разные сферы, где они сталкивались с несправедливым отношением. Вы видите, что это в основном происходит в транспортной сфере», – поведала сочувствующая националистической Украине эксперт.

Отметим, что данное социологическое исследование проводилось лишь в трёх областях – Киевской, Днепропетровской и Львовской.

Об этом сообщила эксперт Международной организации по миграции Ирина Локтева.