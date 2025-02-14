«Карательные пошлины Трампа не останутся без ответа» – глава Еврокомиссии испуганно бросила вызов Штатам

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Несмотря на то, что торговые войны бессмысленны, ЕС не может оставить без ответа вызовы со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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