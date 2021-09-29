Карбалевич: «Формируется военно-политический союз Белоруссии и России против Украины»

29.09.2021 09:39 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко больше не намерен соблюдать нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил белорусский обозреватель Валерий Карбалевич, поддерживающий майданщиков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Поводом для такого рода оценок стало недавнее заявление президента Александар Лукашенко, по словам которого, Украина открывает «второй фронт» против Белоруссии. Он также признал, что проводит по этому поводу консультации с российским руководством.

«Мы с президентом России, и это не секрет, проводили и проводим консультации по этому вопросу, и договорились, что нам надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы будем завтра иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем», – подчеркнул Лукашенко.

Карбалевич увидел этих заявлениях «серьезную перемену во внешней политике Белоруссии».

«До сих пор официальный Минск сохранял нейтралитет в российско-украинском конфликте. Теперь же Лукашенко заявил, что они с Путиным обсуждали, как вместе бороться с Украиной. Фактически формируется военно-политический союз Белоруссии и России против Украины. Ни о каком нейтралитете уже речь не идет», – сказал эксперт «Независимой газете».

Он полагает, что делается это для того, чтобы, во-первых, получить российское современное оружие, а также называет заявление Лукашенко «уступкой Путину».

«Усиление российского военного присутствия, переориентация белорусских экспортных потоков на российские порты и поворот против Украины – цена, которую Лукашенко готов платить за помощь Москвы», – говорит Карбалевич.