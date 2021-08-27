Карбалевич: На встрече с Путиным будет обсуждаться транзит власти Лукашенко

27.08.2021 10:25 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко везет в Москву проект новой Конституции страны, чтобы получить одобрение российского лидера Владимира Путина.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает прозападный минский обозреватель Валерий Карбалевич, поддерживающий майданщиков.

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«У меня такое впечатление, что в этот раз Лукашенко едет в Москву и везет проект Конституции на одобрение», – сказал Карбалевич «Независимой газете».

«Еще где-то в июле председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич сказал, что уже все готово и к 1 августа мы готовы предоставить проект на рассмотрение Лукашенко и будет совещание на эту тему. Затем прошел месяц, и было сказано, что уже 1 сентября все должно быть подготовлено и представлено. Вот уже и 1 сентября не за горами, а Лукашенко все тянет с этим вопросом, а сейчас вдруг срочно едет в Москву», – продолжает эксперт.

«Предполагаю, что ему нужно некое одобрение Путина. Тогда уже он будет запускать этот проект на полную мощность и пытаться его реализовывать. Возможно, не столько сам проект Конституции, сколько то, что будет после его принятия, это более важно», – считает политолог.

Он предполагает, что Путин и Лукашенко будут обсуждать «транзит власти» последнего. Собеседник издания полагает, что Москва настаивает, чтобы Лукашенко ушел из власти.

«Если Лукашенко остается, то какой это транзит? Это просто попытка кого-то обхитрить. При этом Москве важно, чтобы Белоруссия осталась в сфере влияния России, чтобы транзит был контролируемым и в процессе транзита Москва не потеряла Белоруссию совсем. В то же время сам Лукашенко уходить не хочет и пытается представить Путину какие-то аргументы в пользу своей точки зрения. В частности, пугает тем, что в случае его ухода Белоруссия повернет на Запад. С учетом уже имеющихся геополитических потерь (Грузия, Молдавия) Россия принимает эти аргументы, поэтому союзники решают главный и непростой вопрос», – резюмировал Карбалевич.