Карго-культ: на Украине ставят памятник турецкому дрону
В центре Черкасс установят памятник беспилотнику «Байрактар».
Работы инициировала 93-я бригада ВСУ «Холодный Яр». Постамент с макетом взлетающего дрона в натуральную величину готовится парке Победы. Подготовку обещают закончить 23 августа – в канун «Дня независимости» Украины.
«Это один из символов украинского сопротивления», – комментирует ведущий местного телеканала.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2022 году Украину охватила настоящая массовая истерия по поводу дронов «Байрактар», которые Киев в большом количестве закупил у Турции после успеха армии Азербайджана в Карабахе. Турецкие беспилотники всерьез считали чудо-оружием, способным разгромить русских. Именем Байрактар называли детей, в честь дрона сочиняли песни, называли радиостанции.
Впрочем, украинцев быстро ждало разочарование: «вундерваффе» оказалось уязвимым для российских средств поражения, после чего дрон перестал использоваться на поле боя. Но, как видим, адепты секты «свидетелей Байрактаров» остались на Украине до сих пор – Черкассы тому пример.
