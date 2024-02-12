Карлсон объяснил, почему «с маниакальным усердием» добивался интервью с Путиным

Американское правительство пыталось помешать журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина, а спецслужбы США вели за ним незаконную слежку.

Об этом Карлсон заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубаи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карлсона, он хотел взять интервью у Путина на протяжении трех лет, но окончательное решение принял, когда узнал о слежке.

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«Почему именно сейчас? Ну что же, я уже три года пытаюсь взять это интервью. Правительство США мешало мне это сделать, шпионя за моими текстовыми сообщениями и сливая их в «Нью Йорк Таймс». И это напугало российское правительство, заставив его отменить интервью. Так что я пытался это сделать, но разведывательные службы моей страны работали против меня незаконно, и это привело меня в ярость. Потому что я – американский гражданин, мне 54 года, я плачу налоги и подчиняюсь закону.

И в Америке, в которой я вырос, никто не ожидал, что мое правительство и его разведывательные службы, АНБ и ЦРУ, которые всегда были внешне сосредоточены, на наших внешних врагах, обратятся внутрь против американских граждан. Я потрясен этим, и это приводит меня в бешенство. Как только я обнаружил, что это происходит, и это подтвердилось, они сами признали, что это делают, тогда я был полностью настроен, маниакально предан этому интервью, а не просто потому, что я хочу знать, что именно произошло, каков Владимир Путин и что он думает о войне, которая перестраивает мир и действительно наносит серьезный ущерб экономике моей страны.

Но также и потому, что они сказали мне, что я не могу этого сделать, незаконными средствами и без какого-либо действительно четко сформулированного обоснования», – заявил Карлсон.