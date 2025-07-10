Карма работает: Вчера украинцы желали Питеру уйти под воду, теперь начинается потоп во Львове

Михаил Рябов.  
10.07.2025 09:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Львов, Происшествия


Закон бумеранга вновь сработал: буквально накануне украинские соцсети были полны злорадства по поводу наводнения в Санкт-Петербурге и пожеланий, чтобы под воду ушла северная столица России.

А уже сегодня мэр Львова сообщил о начавшемся затоплении части столицы Галичины и угрозы дальнейшего разрастания ЧП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Закон бумеранга вновь сработал: буквально накануне украинские соцсети были полны злорадства по поводу наводнения...

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«Из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров — речь идет о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов‼ Существует угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов. Просим жильцов перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных участков», – говорится в обращении мэра Львова Андрея Садового.

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