Карма в действии: в Киеве уничтожают могилы правосеков

Игорь Шкапа.  
20.06.2024 10:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Украина


В Киеве осквернили могилы с помпой похороненных украинских военнослужащих. Среди них командир сформированного из боевиков «Правого сектора» (запрещен в РФ) батальона «Волки Да Винчи» Дмитрий Коцюбайло.

Об этом сообщила глава медицинской службы батальона Алина Михайлова, при жизни Коцюбайло состоявшая с ним в отношениях.

В Киеве осквернили могилы с помпой похороненных украинских военнослужащих. Среди них командир сформированного из...

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«На могилах погибших воинов – Да Винчи, Джуса, Петриченко – сегодня ночью устроили погром. Семьи и друзья это восстановят», – написала Михайлова в соцсети, опубликовав соответствующее видео.

На ролике можно увидеть, что повреждены портреты погибших, флаги, разбиты лампадки. Все трое похоронены на Аскольдовой могиле.

Отметим, что Андрей Пильщиков в свое время предал огласке факты игромании в ВСУ И стал автором петиции об ограничении работы онлайн-казино. Вскоре после этого Петриченко погиб в апреле 2024 года. Андрей Пильщиков («Джус») – пилот ВСУ. Как утверждается, он погиб в авиакатастрофе в августе 2023 года во время столкновения самолетов в Житомирской области. Вместе с ним отдали концы подполковники Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

В украинских пабликах публикуют фото, на котором, как утверждается, изображена женщина, причастная к случившемуся.

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