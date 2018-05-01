17.05.2018, Донецк, Валентина Чайка специально для "ПолитНавигатора"

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“Карманный дьявол” Трампа: штрихи к портрету без пяти минут главы ЦРУ

Скандалы в американском Cенате, так или иначе связанные с Россией, – дело привычное, топовое, хоть и слегка надоевшее широкой общественности. Но, как гласит мудрость, их есть у нас. Постоянно. Как прогноз погоды. С завидной частотой. Казалось бы, однажды тем для этих волнительных файтов должно бы уже и не хватить, ведь в широком диапазоне – от вмешательства в выборный процесс США до отравления бывших граждан – было уже всё, а поди ж ты! На прошлой неделе «наших дорогих партнеров» снова потрясла приближающаяся «зрада», и Сенат дружно загудел выраженной озабоченностью – Дональд Трамп выдвинул кандидатуру в претенденты на пост директора ЦРУ Джину Хаспел, назвав ее «мой высокоуважаемый кандидат».

И все здесь было бы ничего, если бы не ее долгие годы работы (15 лет) под прикрытием в России, безупречное знание русского языка и засекреченная, даже для не знающих запретов сенаторов, биография и «трудовой путь». К подобному повороту событий американский Сенат явно был не готов и начал требовать разобраться в вопросе основательно, а еще лучше – сразу найти нового кандидата, потому что Джине на поддержку демократов рассчитывать не стоит: ее заведомо не будет. Мало того, что Джина олицетворяет собой практику пыток на допросах, так еще и большая эпоха работы в России! Но обо всем по порядку.

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Больше никогда, или Информация засекречена!

В минувшую среду в Белом доме проходили сенатские слушания, на которых рассматривался вопрос о назначении нового директора ЦРУ. Туда легкой походкой, в светлом жакете и воздушном шарфе, пришла и выдвинутая на должность самим президентом США Дональдом Трампом Джина Хаспел – безупречно владеющая «ремеслом», серьезная, жесткая женщина-палач. Правда, туда же явились, по сообщениям американской прессы, какие-то люди в розовом, с плакатами и громкими требованиями «не утверждать шпионку». Но это, вероятно, случайность, и кто эти люди «за всё хорошее/против всего плохого», в Сенате никто не знает.

С начала слушаний американский сенат начал допрашивать американскую разведчицу и выуживать ее тщательно зашифрованные секреты, например, о пытках в спецтюрьмах в Азии, об использовании БПЛА для убийства подозреваемых террористов и о выдаче третьим странам подозреваемых, о вмешательстве России в выборы президента Америки, о методах пыток… Но умная Хаспел, проработав в сфере разведки и шпионажа с малых лет, более двух часов слушаний отчеканивала законодателям ответы, приблизительно равные нулю, ссылаясь на засекреченность информации. Однако с позицией Америки в отношении русского следа в вопросах выборов согласилась. Также решительно заверила сенаторов, что ЦРУ никогда больше не вернется к, по ее словам, «усиленным допросам», даже имея на них основания, мол, теперь – только моральные принципы и человеколюбие в интересах Америки.

Инкогнито в легком шарфе

Так кто же такая – эта разведчица Джина Хаспел и что именно вызвало бурю негодования в американском Сенате? Почему мир знает эту улыбчивую женщину лишь по трем фотографиям в сети?

Из биографии Хаспел известно немногое. Так, например, есть сведения, что еще в бессознательном возрасте дочь военного летчика по понятным причинам проживала на многочисленных авиабазах, расположенных по всему миру. Получается, с самого детства девочка росла в среде военных и за пределами авиабаз видела мир даже с самых бедных его сторон (например, южный штат Кентукки, который считается одним из самых бедных и малообразованных штатов, где Хаспел провела несколько лет детства). Естественно, девочка, взрощенная в окружении военных, пошла по стопам отца и сама ушла в «военку», а точнее – в разведку.

Известно, что ее собственной первой командировкой стала рабочая поездка в Африку, когда Хаспел уже была офицером ЦРУ, то есть разведчицей, а по-русски – шпионкой. Спустя год в этом же качестве она приехала работать в Россию как раз во время окончания холодной войны и распада Советского Союза, где пробыла 15 долгих лет – СССР, Азербайджан, затем Россия. Примечательно, что сфера ее деятельности на этих территориях тщательно зашифрована и не имеет доступа даже среди сенаторов – людей, которые почти полностью владеют информацией под грифом “секретно”.. О том, что конкретно она делала на территории этих стран, доподлинно неизвестно. Секрет.

Тем не менее, широкой общественности известно, что «стальная Джи» руководила «азербайджанским отделением американской разведки». Также в недрах американской прессы можно найти информацию об успешном руководстве Хаспел операциями по поимке нападавших на американские посольства в Кении и Танзании (1998 г); о руководстве секретной тюрьмой США «Кошачий глаз» в Таиланде; о работе в Америке во время катастрофы 11 сентября 2001 года. Дальше были две командировки в Англию и возвращение домой, в Америку, в начале 2017 года, где ее содействие стало одним из ключевых в деле высылки российских дипломатов после скандального отравления Скрипалей в Великобритании.

Орудие пыток «Джи»

Наибольшую известность женщина со стальными глазами Джина «Джи» Хаспел обрела во времена правления Джорджа Буша младшего. Именно с ней были неотъемлемо связаны слова: пытки, спецтюрьмы, заключенные. На этом поприще женщина, пришедшая в 29 лет в «профессию», достигла максимального успеха, руководя процессами «усиленных допросов» – печально известные «пытки водой», которые были запечатлены на нескольких впоследствии уничтоженных кассетах. Когда информация о них начала интенсивно просачиваться в прессу, а европейские правозащитники потребовали ордера на арест Джины, обвинив ее в том числе в пытках Абу Зубайда, все доказательства были уничтожены, несмотря на подтверждение Бушем факта существования подобных мест заключения. После этого официальное существование «тайных тюрем» в Америке закончилось.

След Хаспел на Украине

В сети бытует малое, но достаточно емкое количество информации о семье Джины и ее причастности к Украине. По утверждениям некоторых мировых СМИ, служащий ЦРУ, а именно – сотрудник службы операций военизированных формирований Национальной службы тайных операций США Грегори Гудмэн – ее сын. В 2014 году, со слов юрисконсульта Общероссийского общественного движения «Права человека» Татьяны Волковой, он попал в плен к донбасским ополченцам под Славянском. По ее же словам, в то время Грегори Гудмэн работал в Киеве с дипломатической миссией.

«В удостоверении, как положено, было указано место работы: Национальная служба тайных операций. Должность: сотрудник службы операций военизированных формирований. Имя: Грегори Гудмэн (Gregory Goodman, Paramilitary Operations Officer, National Clandestine Service)», — сообщает Татьяна Волкова, откуда-то широко осведомленная в работе ЦРУ.

Именно с этим фактом различные СМИ связали приезд в Киев в апреле 2015 года Джона Бреннана, директора ЦРУ в то время. Лишь спустя несколько дней тайного посещения Украины Белый дом подтвердил визит главного разведчика в столицу вспыхнувшей страны. Выкупать ли приезжал Бреннан сына «Джи» или нет, точно сказать, конечно же, нельзя, но из СМИ слов не выбросишь.

Карманный дьявол

Ситуация с назначением Джины на место директора ЦРУ бурлит уже неделю. В сети то и дело появляются всё новые и новые комментарии, как противников, так и сторонников этой кандидатуры. В какой-то момент Хаспел даже заявила, что готова взять самоотвод, дабы не опорочить честное имя ЦРУ и своё собственное. Уж больно режут ухо разговоры о пытках, которыми руководила «стальная Джи». Тем не менее, Трамп, по всей видимости, настойчиво хочет протолкнуть своего «высокоуважаемого кандидата» на место главного разведчика, которая по совместительству будет возглавлять и современное гестапо.

Заняв пост директора ЦРУ, блестяще говорящая на русском языке разведчица-палач будет, конечно же, держать в прицеле Россию, но вряд ли оставит без внимания и Украину с Донбассом. Ожидать от человека с подобным послужным списком и репутацией чего-то хорошего не приходится – только лишь осознавать, что Трамп поднимает из глубоких темных недр своего карманного Люцифера, полномочия и власть которого будут ожидаемо неограниченными.