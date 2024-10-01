Украину ждет гуманитарная катастрофа, потому что единственное, чем ей может помочь Запад – это залить деньгами, на которые Киев не сможет купить ни электроэнергию, ни отопление.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал автор блога «Китайский СвяZной», публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине уже точно гуманитарная катастрофа, а все инструменты, которые есть у Запада – это залить деньгами. Но эти методы уже не работают. Когда самые первые кредиты выделялись, народ анализировал, сколько, чего можно купить за эти деньги – это же миллиарды! А сейчас же выясняется, что деньги выдаются целево, чтобы закупаться буквально у нескольких компаний, типа Raytheon и Lockheed Martin – понятно, какие это компании. И эти пацаны делают ещё такую штуку: они просто увеличивают для этой партии ценник… настолько, чтобы продать всё, что имеется, в любом количестве, которое у них есть, и забрать все деньги. Вот выдадут на канцтовары 2 млрд руб – и скажут их потратить в одном магазине. А магазин просто поднимет цену за каждый карандаш, потому что знает – тратить можно только у них», – пояснил обозреватель.

Несмотря на то, что все чаще звучат угрозы применения ядерного оружия, Карманов считает этот сценарий маловероятным.

«Несмотря на все воинственные движения со всех сторон, на провокации, на то, что карта «Украина нападёт на АЭС» или «Украине дадут грязную бомбу или тактическое оружие» постоянно присутствует на столе, пока что адекватность побеждает, и про использование подобных средств речь не идёт. Хотя мы только что изменили свою ядерную концепцию, сделав применение более вероятным, потому что расширили список причин и сценариев, в которых может применяться ядерное оружие. Но я бы всё-таки предположил, что до этого не дойдёт и все закончится раздираловом Европы в локальных конфликтах. Самый хороший вариант для мира в текущей драке – это сожрать Европу. Потому что она большая, толстая и глупая», – заключил Карманов.