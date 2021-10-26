«Кармическая справедливость». В Латвии закрыли канал, отказавшийся защищать русских

26.10.2021 12:09 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Первый Балтийский канал, закрытый властями Латвии, настигло своего рода возмездие за отказ защищать русских.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» высказывает латвийский оппозиционный публицист Илья Козырев.

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Ранее об аннулировании 10-летней лицензии канала « в связи с тремя нарушениями» сообщил глава Латвийского национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш.

В свою очередь Козырев считает, что канал настигла «кармическая справедливость». Он напоминает о событиях 2018 года, когда власти Латвии приняли решение лишить школы, в которых обучаются русские дети, права преподавать на их родном языке. Ожидалось, что тогдашний мэр Риги Нил Ушаков возглавит борьбу за спасение русских школ, но он этого не сделал, поскольку по итогам проходивших в то время выборов его партия надеялась попасть в правящую коалицию. В итоге и «Согласие» в коалицию не попало, и самого Ушакова, обвинив в коррупции, лишили поста мэра.

По словам Козырева. в течение долгих лет Первый Балтийский канал обслуживал интересы Ушакова и «Согласия».

«На ПБК защищать русское образование сочли невыгодным для себя — и не защищали. Причина такого положения ни для кого не являлась секретом. В течение десяти лет, с 2009-го по 2019-й, когда столицей Латвии управлял Нил Ушаков, дума Риги являлась крупнейшим рекламодателем русской прессы Латвии. А кто платит, тот, как известно, и заказывает музыку», — отметил публицист.

По его словам, власти Латвии целенаправленно воплощают план по «зачистке» пространства применения русского языка, в рамках которого сначала ликвидировали русские школы, а теперь дело дошло и до русскоязычных СМИ.

«Сейчас сотрудники Первого Балтийского канала горько жалуются на несправедливость и молят о снисхождении. Они сетуют, что государство не оценило всю степень их «лояльности». Ведь ощущая угрозу, руководство ПБК в сентябре объявило, что начинает предлагать контент на латышском языке — развлекательные и детективные сериалы, различные шоу.

Прежний же русскоязычный контент решено было перенести на соседний канал с логотипом PBK+. Наряду с изменением содержания канал также заменил свой прежний логотип на новый — темно-красно-белый (цветов латвийского флага). Но визуальный патриотизм не помог, власти сочли, что ПБК не нужен ни в каком виде», – уточняет издание.