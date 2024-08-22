Карнаухов: Курская область — самый «вонючий участок фронта»

Елена Острякова.  
22.08.2024 19:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские войска уничтожают личный состав ВСУ в Курской области с особой интенсивностью. Это происходит из-за «жесткой личной мотивации» бойцов, которые видят, как на той стороне фронта фпв-дроны охотятся за местными жителями.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Карнаухов, в прошлом связанный с силовыми структурами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска уничтожают личный состав ВСУ в Курской области с особой интенсивностью. Это происходит...

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«Колошматят каждые сутки, по полтыщи нацистов сгорают в посадках. Я более вонючего участка фронта не знаю. Это не метафора. Буквально подойти туда невозможно. Потому что такое количество противника лежит по полям и по посадкам. Жара 30 градусов. Дышать нечем. Чтоб вы понимали, их тысячи здесь. Тысячи», – сказал Карнаухов.

Он особо отметил действия 810-й бригады морской пехоты, интернациональной бригады «Пятнашка», «Дикой дивизии Донбасса».

«У меня полное ощущение, что враг здесь получит урок, которого еще не было. Здесь будет перемолото все. Ребята готовятся. Сейчас пойдет волна», – сказал Карнаухов.

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