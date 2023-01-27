Карнаухов: Любые переговоры до выхода на границы НАТО – наш проигрыш

Елена Острякова.  
27.01.2023 21:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Европейский бизнес, который сейчас страдает от экспансии США, желает победы России.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил российский политолог Сергей Карнаухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейский бизнес, который сейчас страдает от экспансии США, желает победы России. Об этом в...

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«Они очень хотят, чтобы мы выиграли и дошли до Запада Украины. Чтобы они могли сказать американцам: вы же видите, не получилось. Вы нам дать ничего не можете, мы погибать не хотим, начинаем работать с Россией», – сказал Карнаухов.

Поэтому он считает, что как только Украина начнет проигрывать на поле боя, Запад начнет склонять Россию к переговорам.

«Им нужно создать запасной механизм, который позволит объяснить, что Путин проиграл. Поэтому главная тема сейчас со стороны предателей внутри нашей страны и со стороны западных элит – это переговоры. Потому что любые переговоры будут преподнесены определенным образом: Россия проигрывает на поле боя, и Путин клянчит перемирие, и мы снисходительно позволяем ему выжить.

После этого мы можем сколько угодно уговаривать себя, что мы выиграли, присоединили территорию, отбросили врага. Мы проиграем не только для Запада, но и стратегически в контексте будущего. Мы войну передадим по наследству нашим детям. Наши сыновья будут погибать на этой войне, бессмысленной, кровавой, но уже тщательно подготовленной. Вряд ли мы сможем подготовиться к ней так, как коллективный Запад упакует Украину», – подытожил Карнаухов.

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