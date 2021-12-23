Карнаухов: На пресс-конференцию Путина снова вытащили «смердящий труп» Собчак

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Скандальную журналистку Ксению Собчак пригласили на большую пресс-конференцию президента РФ и даже дали задать вопрос. Владимир Путин сам выбрал ее.

«Вон «ФСИН» написано, дайте девочке», – попросил он.

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Собчак начала задавать вопрос, но ее прервал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и попросил представиться. Когда женщина назвалась, президент удивился.

«Слушай, не видно тебя, далеко села», – сказал он.

Собчак задала вопрос о пытках в российских тюрьмах, президент заверил ее, что с этим явлением будут бороться.

Но в итоге все обсуждают не пытки, а сам факт появления Собчак на пресс-конференции. Коллеги возмущены преференциями, которыми пользовалась скандалистка.

«Ксения Собчак, кстати, единственный журналист на пресс-конференции, который сидит в зале с личной помощницей (на фото слева, девушка с тату). Учитывая, что сама Ксения Анатольевна всегда в первых рядах – не совсем понятно, зачем помощнице тоже занимать те места, которые могли бы занять журналисты, желающие задать вопросы», – написал в своем телеграм-канале тележурналист Станислав Натанзон. «А почему дали аккредитацию? С кем договаривалась Собчак? За нарушение правил не должны прямо сейчас вывести из зала? Оператор обязан стоять на задней линии с камерой. Кого снимает эта «девочка в наколках»? Пишет телефон Собчак для Инстаграм? 507 журналистов. Чьё же место заняла «оператор Собчак»? Кого ради неё вычеркнули из списков?», – возмущается его коллега Роман Голованов.

Политолог Сергей Карнаухов, в прошлом связанный с силовыми структурами поражен непрофессионализмом Собчак.

«Ксения Собчак задала сегодня вопрос Президенту по пыткам в системе ФСИН. Сложно описать насколько это было непрофессионально, даже с точки зрения журналиста. Какие-то «пресс-хаты», закрепление их за ведомствами… Набор слов и либеральных штампов. В этот раз она не вникла в суть. Просто выступила. Этот вопрос могли задать другие, более квалифицированные люди. Что там в окружении президента происходит? Почему подобное возможно? Для чего? Зачем этот «смердящий труп» вытаскивать против ее же природы. Она выдохлась, ничего не может, не соображает, концентрированная отрава, вызывающая только отвращение», – пишет Карнаухов.