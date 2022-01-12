Карнаухов: Назначенец Токаева возвращал игиловцев в Казахстан

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Назначенный вчера на должность министра информации Казахстана Аскар Умаров не только позволял себе русофобские высказывания в соцсетях и способствовал созданию языковых патрулей, но и организовал возвращение исламистских боевиков из Сирии.

Об этом на youtube-канале «Соловьев live» заявил политолог Сергей Карнаухов, в прошлом связанный с силовыми структурами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы не знали об Аскаре Умарове. Есть такое слово на казахском – жусан. Это полынь, символ тоски по родине. Именно так называется специальная операция по возвращению и амнистии боевиков запрещенной организации ИГИЛ. Они возвращаются с сирийских боевых действий в Казахстан. В 2019 году 47 граждан были возвращены. Около 500 человек еще остаются там. Это самые отъявленные головорезы и боевики, которые в свое время выехали из Казахстана туда», – отметил Карнаухов..

«Надо понимать, что расстояние между Казахстаном и Сирией около 600 км. Его можно быстро преодолеть на машине и вовлечься в реальные боевые действия. Одним из инициаторов и идеологом операции «Жусан» по возвращению бевиков является как раз Аскар Умаров», – сказал эксперт.

По его мнению в ходе операции миротворцев ОДКБ в Казахстан «решалась не задача интеграции с Казахстаном, а тактическая задача обеспечение безопасности России и соседей».

«Токаев принимает решения, исходя из интересов, которые для него являются превалирующими. Формирование государства Туран, поддержание исламских радикальных панисламистских группировок на территории Казахстана, поддержание русофобских рейдов и раскручивание маховика русофобии являются главными трендами. Нам нужно это учитывать, выстраивая отношения с государством Казахстан, которому мы оказали беспрецедентную помощь», – резюмировал Карнаухов.