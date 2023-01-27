Карнаухов предложил создать сеть белорусских ТЦ в РФ

Белоруссия должна создать в России сеть гипермаркетов.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил российский политолог Сергей Карнаухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я покупаю продукты питания в белорусских магазинах. Я очень переживаю о том, что до сих пор Белоруссии либо на дают… А значит Лукашенко должен прямо потребовать у президента России и сказать: у вас вся Москва – пустые торговые центры. Там этих американских паразитов вытравили, но при этом они не ушли из торговых помещений.

У ТЦ банкротное положение. У меня вопрос, почему Белоруссия не построит свою сеть гипермаркетов всех видов продукции на территории России, получив огромные помещения, такие как «Лента», «Ашан», под белорусские товары. Я говорю от имени всех россиян, мы будем потреблять белорусские товары. У вас колбаса лучше, масло лучше, молоко лучше. Молочная продукция фантастическая, текстиль прекрасный, технологические вещи появляются, ваши ноутбуки. Да, сборочное производство. Вы это делаете уже.

Нужны гипермаркеты. У вашего промышленного продуктового сектора появится возможность планировать на два-три года. Но для этого нужно, чтобы Россия выкупила под подобные интеграционные процессы в Москве один торговый центр и дала гарантии, что когда вы зайдете, аренда на вырастет через два месяца настолько, что вам придется уходить, потратив миллиарды. Это должны быть государственные проекты», – сказал Карнаухов.