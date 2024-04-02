Картаполов рассказал, когда прекратятся удары беспилотников

Елена Острякова.  
02.04.2024 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Атаки беспилотников будут прекращены, если Россия уничтожит центры их производства.

Об этом сегодня в Госдуме журналистам заявил глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя атаку на Татарстан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атаки беспилотников будут прекращены, если Россия уничтожит центры их производства. Об этом сегодня в...

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«Сегодня фашистский украинский режим испытывает очевидные проблемы с боеприпасами. Западные поставки становятся все меньше и меньше, потому что этих боеприпасов уже и в Европе, и в Америке не так много, они практически все выгребли. Поэтому основные усилия укрофашисты прикладывают к том, чтобы по максимуму использовать беспилотники.

За прошедшие сутки более 150 беспилотников были подавлены и сбиты силами ПВО и РЭБ. Тот факт, что они попытались нанести удар по Алабуге, говорит о том, что они продолжат ведение войны террористическими методами. Мы должны это четко понимать. Наши структуры сделают все, чтобы таких атак стало меньше. Нам нужно понять, где эти беспилотники производятся, откуда и как они летят. Тогда эти атаки будут прекращены», – сказал Картаполов.

Сегодня Татарстан впервые атаковали  украинские беспилотники. Под ударом оказались  ОЭЗ «Алабуга» и НПЗ в Нижнекамске. Пострадали  13 человек.

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