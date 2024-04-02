Картаполов рассказал, когда прекратятся удары беспилотников

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Атаки беспилотников будут прекращены, если Россия уничтожит центры их производства.

Об этом сегодня в Госдуме журналистам заявил глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя атаку на Татарстан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня фашистский украинский режим испытывает очевидные проблемы с боеприпасами. Западные поставки становятся все меньше и меньше, потому что этих боеприпасов уже и в Европе, и в Америке не так много, они практически все выгребли. Поэтому основные усилия укрофашисты прикладывают к том, чтобы по максимуму использовать беспилотники. За прошедшие сутки более 150 беспилотников были подавлены и сбиты силами ПВО и РЭБ. Тот факт, что они попытались нанести удар по Алабуге, говорит о том, что они продолжат ведение войны террористическими методами. Мы должны это четко понимать. Наши структуры сделают все, чтобы таких атак стало меньше. Нам нужно понять, где эти беспилотники производятся, откуда и как они летят. Тогда эти атаки будут прекращены», – сказал Картаполов.

Сегодня Татарстан впервые атаковали украинские беспилотники. Под ударом оказались ОЭЗ «Алабуга» и НПЗ в Нижнекамске. Пострадали 13 человек.