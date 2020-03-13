«Картина из позорных пазлов!» – на Порошенко-ТВ заговорили о неизбежном майдане

13.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Все действия украинского президента Владимира Зеленского и его команды свидетельствуют о подготовке «капитуляции» перед Россией, однако «активно настроенные граждане» не допустят такого сценария.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Артюшенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если запрещено большое скопление людей в помещении (в связи с объявленным на Украине карантином – прим. ред.), то это для всех. Так не может быть, что в этом помещении можно собираться, а в этом нет. Но Верховная рада будет собираться и принимать решения.

По нашей информации, «ОПЗЖ» уже отозвали свои поправки по рынку земли. Это означает, что им уже ничего не мешает – уже во вторник или четверг проголосовать за этот закон, и сразу переходить к голосованию по вероятным выборам в Донбассе.

И мы понимаем, что уже заканчивается 4 месяца от предыдущей встречи в Париже. То есть, под это всё уже можно проводить новые выборы, где мы на самом деле движемся к миру по российскому сценарию, в котором сторонами конфликта будут Украина и так называемые республики, а Россия будет миротворцем, скажет: «Детки, ну померитесь, что ж вы ссоритесь» и так далее. Можем ещё вам российских миротворцев ввести на всю территорию украинской страны.

Мы идём именно по этому сценарию, потому что все пазлы складываются именно сюда: и Минобороны, и Козак, и Медведчук, и Ермак, и то, каким образом убрали правительство, и то, кто голосовал за увольнение Рябошапки – оно всё вместе складывается в эту позорную картину.

Мы можем этому противопоставить, как всегда, активную позицию украинского народа», – предупредил Артюшенко.

В свою очередь, бывший участник «АТО» Валерий Прозапас согласился с тезисами бывшего депутата и пригрозил Киеву «реакцией улицы», которая не допустит «капитуляции».

«Я бы не стал отмахиваться от такого сценария, потому что за полгода произошли такие вещи, каких мы не могли даже в страшном сне увидеть, их уже Игорь перечислил.

Есть один предохранитель, на который я ещё надеюсь – они постоянно мониторят социологию, настроения украинского народа. А настроения, несмотря даже на ещё большой рейтинг доверия к украинскому президенту, чётко указывают, что украинский народ выбирает направление на ЕС, на НАТО – и на решение войны с Россией не на российских условиях.

А второй предохранитель – они не знают, как отреагирует улица. И я хочу объявить, что в прошлом году, когда мы проводили акции «Нет капитуляции», мы предупреждали обо всём, что сейчас расхлёбывает военно-политическое руководство Украины – нет никакого мира, нет никакого прекращения огня… Есть погибшие. Нет никаких договорённостей с Путиным, а есть ожидания капитуляции», – резюмировал атошник.