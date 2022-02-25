Картинка для западных СМИ: Минобороны Украины подстрекает гражданских бросаться под танки

Министерство обороны Украины призвало своих граждан блокировать колонны российских миротворческих войск, выходя и мешая их передвижению с украинскими флагами в руках.

Об этом говорится в обращении, опубликованном на официальной странице украинского военного ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом гражданам советуют осуществлять съемку российских военных на мобильные телефоны.

«Если вы видите российских военных и российскую технику на улицах своих городов и улиц – блокируйте их передвижение сами по себе. Выходите с украинскими флагами на улицы, снимайте русских оккупантов на камеры своих телефонов. Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, но оккупанты на чужой земле.

Важно! Не приближайтесь к местам, где против русских ведут бои украинские военные, чтобы не препятствовать им делать свою работу», – говорится в сообщении.