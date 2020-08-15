Картофельная революция: Никогда такого не было, и вот опять

15.08.2020

Жители Белоруссии, выходящие на митинги, где заводилами и подстрекателями выступают люди красно-белыми флагами гитлеровских коллаборационистов, наивно полагают, что их страна избежит участи Украины.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет блогер Наталия Старокожко, глава благотворительного фонда, оказывавшего помощь жителям Донбасса. Была вынуждена покинуть Киев после угрозы ареста СБУ.

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…Имеющий уши да услышит, но слух, память и зрение периодически подводят активную и неравнодушную часть любого народа. Вот и белорусы не стали исключением.

На наших глазах у соседей разгорелся очередной «мирный протест за всё хорошее против всего плохого». Одухотворённая молодёжь в белых одеждах держится за руки и шествует по улицам, женщины протягивают к небу младенцев, цепочки добра выстраиваются вдоль трасс и дорог, улыбчивые парни со светлыми лицами и татуировками свастик разливают коктейли Молотова… стоп!

Подождите-ка. Это точно Белоруссия, а не Грузия? Или я снова на малой Родине, в Киеве, с грустью наблюдаю, как борцы за добро разрушают страну? Откуда это «дежавю»?

Посмотрим на ситуацию со стороны. Аккурат под выборы соперницей Лукашенко становится никому доселе не известная супруга блогера третьего эшелона и стремительно превращается в жупел революции. Широкая общественность, конечно, не знакома с её деятельностью; предвыборная программа написана на коленке не пойми кем, и вообще она собирается в случае избрания уйти с поста, а через полгода назначить новые, честные (тм) выборы президента.

(Полагаю, если это будут знакомые нам по Украине «реформы», то Лукашенко с триумфом вернулся бы на свой пост).

И вот, после оглашения результатов начинается активная фаза мятежа (можете читать это слово в любой коннотации: для красоты и драматизма этот позор я называю «мятеж»). Люди бегут на площади и на улицы оспаривать результаты плебисцита.

СМИ вбрасывают гигабайты разнообразной информации о подтасовках, феерических успехах Тихановской. Российская либеральная общественность и виртуальные оппозиционеры немедленно начинают поздравлять «госпожу президента» с победой. Рупор свободы – «Телеграм» – пестрит микроскопическими процентами действующего главы государства. Тут же кто-то выносит оранжевый шарфик, Библию, и Ющенко приносит присягу… ой, извините, подсознание прорывается: это снова «дежавю», но пятнадцатилетней давности.

Любая публичная драма требует крови, и вот уже бравые молодчики бросаются под грузовики, от милиции требуют немедленного перехода на сторону народа, и дальше всё идёт по привычному сценарию: светлые лица в тёмные времена используют взрывные устройства, зажигательные смеси, сподручные средства и свето-шумовые гранаты.

Однако, единственными, кто внимательно смотрел майдан на Украине, оказались представители ОМОН, и они начали «резать, не дожидаясь перитонита». «Телеграм» и соцсети взорвались стенаниями по жестокости действий милиции и особо циничному насилию и пыткам. Пытки, как и подтасовки в голосовании, доказать очень трудно. Всё это в области «джентльменам верят на слово». Но нас тут же постарались убедить в происходящем множеством видео с рыдающими людьми, рассказывающими о групповых изнасилованиях, раздевании и отсутствии питания в СИЗО.

Сразу отмечу, что я, автор статьи, категорически порицаю запрет на звонки семье, отказ от приёма передач арестованным, удерживание на полу в полулежачем положении и отсутствие питания для задержанных. За подобные перегибы уже принёс извинения министр МВД Беларуси и пока легитимный президент Лукашенко. Идёт проверка. Надеюсь, виновные будут наказаны и покинут органы навсегда.

Но обитателям соцсетей одних увольнений и штрафов недостаточно и они привычно откликнулись проклятиями до седьмого колена, пожеланиями сгореть в аду, схемами вышивок художницы Руфины Базловой, новыми наклейками и ярлычками на аватарку. Началась виртуальная накрутка настроений.

Появилось видео с мальчиком, стриженным под горшочек, в белорусской вышиваночке (не путать с украинской вышиванкой), который на детском белорусском английском рассказал западным зрителям о происходящем в стране, о диктатуре и преследовании Тихановской, которая спешно покинула страну.

Немного удивляет, что организаторы картофельной революции несколько обленились и не открыли мальчику аккаунт в «Твиттере». Видимо, пандемия covid-19 наложила свой отпечаток – не хватает персонала для работы с ширмассами. Это был бы прекрасный продолжатель дела «девочки Баны» из Сирии. В том случае даже ВВС и американские СМИ ссылались на сообщения несуществующего ребёнка о событиях войны на Ближнем Востоке.

Итак, соцсети заискрлись ярлычками «жыве Бялорусь» и флагами коллаборационистов, как лакмусом непроходимой, неизбывной глупости. Глупости людей, которые не в состоянии анализировать чужой опыт. Которым мало ошибок соседа: нужно обязательно сунуть самим пальцы в розетку, чтобы убедиться, что там ток.

Грабли бьют по лбу снова и снова, но сознание не возвращается. Угнетённый народ снова выходит на улицы, несёт чаёк, канапки (не знаю, как в Беларуси называют эти маленькие бутербродики, на майдане это были канапки), воздушные шарики. Угнетённые студенты снимают всё действо на iPhone последней модели и щедро покупают мятежникам фастфуд на свои крошечные стипендии.

К гадалке не ходи: если протестующие осядут лагерями и кемпингами, скоро мы узнаем о пенсионерах, несущих им свои запасы консервации. Также ожидается переменная облачность и пианист в балаклаве.

Пока нас балуют всё теми же, намозолившими глаз фото и дивертисментами. Девушки выходят к силовикам и дарят им цветы.

Перед строем экипированного ОМОНА топчется щекастый годовас в вышиванке, а ясельник стоит с барабанчиком, окрашенном в цвета флага протестующих змагар.

Хлопец в шортах распахивает плащ, глядя в лицо силовикам… простите, не плащ, а флаг, конечно же. Просто подумала, что это что-то новенькое, а потом присмотрелась – а там всё те же египетские, грузинские и украинские мизансцены.

Парочки целуются перед автозаками. Старичок орёт проклятия в лицо военному, стоящему с каменным лицом. Женщины мудрого возраста подходят к «сынкам», обнимают и прощают их, от лица бабуленек планеты.

Не знаю, что думают сами белорусы, но мой интеллект просто оскорбляет подобная халтура и плагиат.

Появились и революционные лозунги. «Мы не быдло». «Я за него не голосовал». «Нет насилию». «Мы – народ, а не народец». Людей активно выводят на стачки. Забастовка проходит на Минском Тракторном Заводе. То есть там, где беларусский социализм разгулялся особенно сильно. Там, где сохранена вся социальная поддержка сотрудников: санатории, ясли, клиники.

Им, конечно, возмущаться можно хоть весь год – это ж не российские очереди в детсад, никакого тонуса, никакого интереса к жизни. Осталась только проблема декоммунизации и сохранения змагарской самобытности.

Основой протеста в Белоруссии является именно менеджмент государственных предприятий, который хочет сбросить социалку и приватизировать активы. Что будет дальше – посмотрите на примере Одесских, Харьковских и Запорожских предприятий.

Никто не хочет думать о последствиях. Никто из митингующих не видит причин происходящего. Не смотрит на владельцев СМИ, которые «несут правду» о мятежах, несмотря на отключение связи в эпицентрах бунтов. Не хочет ориентироваться на опыт государств, которые попали в молох цветных, овощных и бархатных революций. Все видят себя самыми умными. У них – «совсем другое», и всё закончится иначе.

Но у всего есть причины и следствия, ребята. Причины и следствия

Те, кто на Украине занял сторону Януковича, законных выборов и антимайдана, знают, что справедливость торжествует далеко не всегда, и за приверженность «светлой стороне силы» тоже нужно платить. Хорошо, если деньгами, как в моём случае.

Нельзя играть в революцию. Майки с лого Rebel и словом «Piz*a»- это игры в мятеж. Революция, как и война, это – кровь, грязь, жертвы, а не голливудское кино. С гранатою в кармане, с чекою в руке, а не со стаканчиком смузи и свежей укладкой свергают царей.

Последствия протестов и мятежей- не только фото гематом и лёгких сотрясений. Это война. Это люди. Это дети, которых не стало и внуки, которых теперь не будет никогда.

В завершение хочется сказать: дорогие белорусы. Не повторяйте ошибок своих соседей. Всё начинается с красивых вышивок крестиком, плачущих женщин с иконами, детей, прыгающих под БТР, ради добра, а заканчивается разрухой в медицине, субсидиями и кредитами на коммуналку, ощущением беспросветной безнадёги.

Думайте на берегу, поздно кричать с «Титаника», что просто хотели показать Лукашенко, как достало!

Если ты – девочка-ромашка с берёзовой веточкой в руках и ты за всё хорошее, а рядом протестует бритый молодчик со свастонами и другая девочка, разливающая коктейли Молотова, то к власти придут именно они. Те, которые уже пишут плакаты: «На деревьях вместо листьев будем вешать коммунистов». Те, которые прошлой зимой стояли под лозунгами: «Интеграция=оккупация, fuck Putin». Те, которые принесут в страну хаос, беззаконие и беспредел; отожмут твой бизнес, изнасилуют твою сестру и не понесут наказания, потому что героям революции можно всё и чуточку больше.

И когда ты захочешь возмутиться против их действий, неожиданно окажется, что эта система победившего добра подавляет не то, что протесты, а любое инакомыслие на корню.

И получишь ты потом «всё хорошее» по самое не балуйся. А это – очень глубоко и крайне некомфортно. Откуда я это знаю?

Украина пережила аналогичный сценарий, и посмотрите, как обстоят там дела сейчас.

Правая капиталистическая идеология – это не про равенство прав, не про систему Семашко, не про детские сады и не про «границы телесности». Это про ваш упадок, разруху, нищету, эмиграцию и сожаление о содеянном.