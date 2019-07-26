26.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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Карту «оккупации Черного моря» показали в Киеве

Россия за последние три недели под предлогом проведения учений перекрывала значительную часть акватории Черного моря возле Одессы и Измаила.

Соответствующие данные опубликовал член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, занимающийся составлением санкционных антикрымских списков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как происходит де-факто оккупация и аннексия Черного моря. Это спокойная ползучая оккупация Черного моря.

И еще – имеем возможность увериться, что на протяжении всей имперской истории братский народ неотвратимо тянет к турецкому Босфору (Константинополю) и на Балканы.

Что это? Это перекрытие районов Черного моря Черноморским флотом за последние три недели для учений со стрельбами. Это прямое следствие оккупации и милитаризации Крыма», – истерит Клименко.

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