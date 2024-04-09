Карты «Мир» для Гагаузии: благое начинание или личный пиар Евгении Гуцул?

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Российский «Промсвязьбанк» делает попытку зайти на территорию Республики Молдова, а именно в Гагаузскую автономию. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул, председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов подписали соглашение с главой «Промсвязьбанка» о предоставлении особо нуждающимся жителям автономии гуманитарной помощи из России.

Согласно договорённости, мероприятие затронет 20 тысяч пенсионеров и 5 тысяч работников бюджетной сферы, живущих в Гагаузии. Эти люди смогут открывать счета в «Промсвязьбанке» и получать российские надбавки к выплатам на карты платёжной системы «Мир». Кроме того, разработает для уроженцев Гагаузии, живущих в России, дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу.

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Непонятно, впрочем, как эта инициатива будет реализовываться на практике. США оказывают давление на все банки, работающие с картами «Мир», в результате от этих карт отказались даже многие страны, сохраняющие дружеские отношения с Москвой. Этими картами нельзя будет расплатиться или снять с них деньги в любом банкомате на территории, контролируемой властями Молдовы. Невозможно будет открыть филиалы банков, готовых работать с картами «Мир» – любой банк или платёжная система на территории страны могут работать только на основе лицензии Национального банка Молдовы. В противном случае это будет незаконной финансовой деятельностью.

Возможность обналичивать эти средства на территории России – слабое утешение: сегодня авиасообщение между Молдовой и Россией в два конца стоит до тысячи долларов, а дорога на автобусе в один конец занимает до трёх суток.

Если не последует разъяснений, то, по всей видимости, речь идёт о личном пиаре Евгении Гуцул, склонной раздавать нереализуемые обещания, такие как открытие аэропорта в гагаузском городе Чадыр-Лунга.