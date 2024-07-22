Карякин: Никаких выплат россиянам, поехавшим на Олимпиаду

В случае победы российских спортсменов на Олимпиаде в Париже никаких выплат от государства не может быть – они выступают не от лица своего государства. Но подлинную независимость от чиновников МОК российские спортивные федерации проявят, организовав альтернативные соревнования. Такое мнение в эфире «Радио Крым» выказал чемпион мира по быстрым шахматам, кандидат в депутаты Госсовета Крыма и сенаторы от законодательного органа власти республики Сергей Карякин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не буду за них болеть, даже не то, что болеть – я не буду смотреть Олимпиаду. Хотят – пусть играют, пусть выступают за какую-то безликую страну. Они же не выступают за Россию, поэтому я очень критичен по поводу их выступлений. Тем более, в случае победы материально поощрять спортсменов государство не должно. Что касается спонсоров, то это их личное дело. Я считаю, что мы действительно должны быть выше и дистанцироваться от этого. Хочется, конечно, чтобы проводились альтернативные спортивные соревнования, и тогда мы будем действительно независимы от чиновников Международного олимпийского комитета», – отметил он.

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Однако на посту сенатора от Республику Крым Карякин намерен сосредоточится не на международных соревнованиях, а на внедрении шахмат в школьную и даже дошкольную программу обучения. Такая экспериментальная программа в скором времени будет действовать в Крыму.

«У нас есть программа для школьного образования, но мы считаем, что возраст 5-6 лет лучше, чем 7-8 для того, чтобы ребёнок мог в дальнейшем развивать в шахматах. Поэтому возможно внедрение шахмат в дошкольных учреждениях. Будет крупный проект, мы уже об этом договорились с Сергеем Валерьевичем (Аксёновым) – в Крыму мы попробуем, и, если получится, будем масштабировать по всей стране. Даже если 1% талантливых детей пойдут дальше в спортивные достижения, будет означать, что мы справились со своей задачей», – подчеркнул Карякин.

Он сообщил, что 23 июля состоится открытие «Шахматного клуба Сергея Карякина». Такие же клубы для детей открываются по всей стране. Что касается своего избрания на пост сенатора, Корякин попросил «не праздновать победу до окончания турнира».