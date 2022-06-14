Касатонов и Затулин рассказали о перспективах ЧФ РФ

14.06.2022  18:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация


Черноморский флот принимает участие в военной спецоперации «нормально и по плану».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший командующий ЧФ РФ, советник начальника Генштаба ВМФ адмирал Игорь Касатонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Черноморский флот принимает участие в военной спецоперации «нормально и по плану». Об этом «ПолитНавигатору»...

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«Всё успели. Но флота много не бывает. Всегда хочется большего. Всё главное впереди. Развитие флота плановое, с небольшим отставанием. Но мы такие русские: отстаем, а потом быстро-быстро нагоняем и обгоняем. Экономика есть экономика. Отставание верхов – всегда отставание. Низы ничего не понимают и ничего не успевают. Должны найтись диалектики, которые видят перспективу и будущее», – сказал Касатонов.

Он считает, что система обороны, созданная при СССР, последовательно разрушалась Западом руками Украины, однако руководство Черноморского флота успешно противостояло этому с 1991 года.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Константин Затулин делает упор на необходимости больших финансовых вложений вЧФ.

«Есть разные досужие идеи, что Черноморский флот как-то заперт в Черном море и не имеет выхода в мировой океан без разрешения Турции через проливы. Но на самом деле, все события на протяжении трех веков нашей истории происходят не на севере и не на востоке, а здесь, на южном театре. Мы должны заботиться о том, чтобы мы были здесь сильнее всех, мощнее всех и гарантировали существованием своего флота, безопасность всех живущих на русских берегах», – отметил он.

Депутат считает, что сейчас первоочередной задачей флота является участие в СВО, но уже пора строить планы на перспективу.

«А дальше мы должны думать о перспективах: какой именно нужен флот. Как его сбалансировать, соотношение надводных и подводных кораблей. Флот – дорогая вещь. Но экономия на флоте дорого обходится Севастополю и всей России», – сказал Затулин.

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