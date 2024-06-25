Каша из топора по-украински: как экономику без рабсилы не оставить и ВСУ «мясом» обеспечить

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Новый поворот в украинской мобилизационной кампании: украинские СМИ пишут, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обсуждает возможность снижения верхнего предела призывного возраста до 50 лет, а нижнюю до 20.

Мотивация такая: якобы молодежь на фронте повысит боеспособность ВСУ, а люди в возрасте от 50 до 60 лет смогут лучше помочь стране в ее нынешней экономической ситуации.

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Киевские наблюдатели говорят, что вряд ли власти решатся на такой шаг, ведь даже предыдущее снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет не решило проблему нехватки людей на фронте.

Хотя вот спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин вчера заявил, что среди военнообязанных, уже обновивших свои данные после 18 мая 2,3 млн украинцев, пригодны к призыву во время мобилизации аж 1,1 млн человек.

«Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны», — оптимистично рапортует пресс-секретарь ведомства.

Предложение снизить призывной возраст до 20 лет впервые сделал еще в апреле ветеран донбасской «АТО», а ныне глава волонтерского фонда помощи армии «Вернись живым» Тарас Чмут. Правда, и он предостерегал, что вопрос снижения верхней границы мобилизационного возраста с 60 до 50 лет требует тщательной проработки.

Известный блогер, сторонник Петра Порошенко и руководитель благотворительной организации «Фонд «Мир и Ко» Мирослав Гай считает, что важно не потерять ценные кадры из-за формальных возрастных ограничений.

«Человек может быть профессиональным инженером или радиотехником, и числиться только стрелком на воинском учете. Нерационально не использовать ее специализированные навыки. Поэтому вместо того, чтобы назначать опытного специалиста на простую должность, лучше привлекать его к более сложным техническим задачам, например, в инженерный батальон. Только такой подход позволит Украине максимально эффективно использовать свой человеческий потенциал», – уверяет Гай.

Украинский военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан уверен, что «оптимальный возраст для выполнения боевых задач – 21-22 года, но не раньше». Он связывает это с физиологическими и психологическими факторами. Ведь гормональные механизмы практически полностью формируются к 21 году.

По словам этого эксперта, военное обучение можно предлагать со школьной скамьи, примерно с 16-17 лет. Что касается верхней возрастной границы, то Свитан считает, что с 45 лет у человека меняется гормональный фон, что к 50 годам почти вдвое снижает боевые возможности человека.

«За 50, это точно, он уже не солдат в том смысле, о котором мы сейчас говорим. Человек может управлять и быть полковником, генералом. Однако, как боевая единица на поле боя, она больше обуза, чем воин. Это чемодан без ручки, его тяжело нести и жалко выбрасывать», — подчеркивает военный эксперт.

Киевский либеральный экономист и руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что для экономики 50-60-летние граждане являются ценным ресурсом.

«Эти люди действительно являются дополнительными работниками, которые особенно важны для промышленности, сельского хозяйства, коммунальной инфраструктуры и других отраслей, где традиционно работают более пожилые мужчины. Однако насколько их участие в гражданском секторе будет более полезным, чем в Вооруженных силах – вопрос, требующий детального изучения», – отмечает он.

Напомним, в киевском метрополитене из-за тотальной мобилизации уже сейчас нехватка машинистов поездов, притом, что обучение одного водителя занимает около года. Аналогичная проблема – в трамвайных и троллейбусных парках других городов Украины.

Дошло до того, что, как сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Сергей Деркач, власти намерены заменить мобилизованных водителей большегрузов и автобусов женщинами, обучив их вождению крупногабаритного транспорта на национальном уровне.