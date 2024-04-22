Кашеварова: государство не выполняет обязательства перед «Конкордом», от чего страдают ветераны СВО

Андрей Соколов.  
22.04.2024 14:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Журналист, телеведущая и одна из основателей АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова заявила, что у ЧВК «Вагнер» существуют трудности с выполнением обязательств перед экс-сотрудниками из-за давления со стороны государства на компанию «Конкорд». Власти в одностороннем порядке не выполняют свои обязательства перед организацией, из-за чего у нее отсутствуют средства на социальные и финансовые пакеты для экс-бойцов «Оркестра».

Кашеварова отметила, что ЧВК «Вагнер» всегда добросовестно относилась ко всем своим обязательствам. Все страховые выплаты, реабилитация, поддержка бойцов после ранений, а также помощь им и их семьям: все это гарантировано выполнялось, четко и в положенный срок.

Журналист, телеведущая и одна из основателей АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова заявила, что у...

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«При Пригожине компания несла все финансовые и социальные обязательства перед бойцами: осуществляла единовременные выплаты по ранению, оказывала дальнейшую поддержку тем, кто остался инвалидами, а также семьям погибших бойцов», — отметила журналистка.

По словам Кашеваровой, в последнее время с выполнением обязательств перед бывшими бойцами ЧВК «Вагнер» появились некоторые трудности. Все это связано с тем, что финансирование подобных процедур происходило от компании «Конкорд», которая на данный момент находится под административным давлением.

Журналистка считает, что подобные проблемы с выплатами и поддержкой экс-бойцов «Оркестра» вызваны разногласиями между государством и организацией. По ее мнению, власти не выполняют обязательства перед «Конкордом» и пытаются ограничить бизнес наследников Пригожина, что приводит к потере финансирования и уменьшению средств на выплаты бывшим сотрудникам.

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