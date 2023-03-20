Кашеварова рассказала, как раненого танкиста оштрафовали, а испугавшегося замполита премировали

Участники спецоперации в большинстве своём живут фронтом и готовы сражаться за Родину, хотя иногда и сталкиваются с бюрократической несправедливостью.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, журналистка Анастасия Кашеварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Танкист наш, в него прилетел снаряд. В нескольких сотнях метров стоял замполит. Замполит побежал в госпиталь – у меня стресс, у меня контузия, ранение. Ему выплачивают 2 миллиона, его отправляют на несколько месяцев в санаторий, и ещё орден ему. А пацанов, у которых реально прилетело – им ничего, ещё и штраф за танк. Да, за технику… Наш один танкист присылал видео. Они оставили танк, за ним, видимо, БТР стоял, и прилетело туда, и что-то горело. И они боялись, что перейдёт этот огонь на технику. И он стоит, снимает и просто плачет – мой танк, мой танк! Они живут этим. Не потому что они вояки какие-то, а потому что они по-другому не знают. Как у Бодрова – «я просто Родину люблю», вот, они просто Родину любят. Причём, это же не только Ваня. Это Азамат, это Ибрагим, это какой-то Мага, это Ваня, Петя, Костя. Они все в единстве этом, и они в одном окопе все русские», – рассказала Кашеварова.