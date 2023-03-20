Кашеварова рассказала, как раненого танкиста оштрафовали, а испугавшегося замполита премировали

Владимир Гладков.  
20.03.2023 00:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 434
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Участники спецоперации в большинстве своём живут фронтом и готовы сражаться за Родину, хотя иногда и сталкиваются с бюрократической несправедливостью.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, журналистка Анастасия Кашеварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Участники спецоперации в большинстве своём живут фронтом и готовы сражаться за Родину, хотя иногда...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Танкист наш, в него прилетел снаряд. В нескольких сотнях метров стоял замполит. Замполит побежал в госпиталь – у меня стресс, у меня контузия, ранение. Ему выплачивают 2 миллиона, его отправляют на несколько месяцев в санаторий, и ещё орден ему. А пацанов, у которых реально прилетело – им ничего, ещё и штраф за танк. Да, за технику…

Наш один танкист присылал видео. Они оставили танк, за ним, видимо, БТР стоял, и прилетело туда, и что-то горело. И они боялись, что перейдёт этот огонь на технику. И он стоит, снимает и просто плачет – мой танк, мой танк! Они живут этим. Не потому что они вояки какие-то, а потому что они по-другому не знают. Как у Бодрова – «я просто Родину люблю», вот, они просто Родину любят.

Причём, это же не только Ваня. Это Азамат, это Ибрагим, это какой-то Мага, это Ваня, Петя, Костя. Они все в единстве этом, и они в одном окопе все русские», – рассказала Кашеварова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть