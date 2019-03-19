Кашин обнаружил украинский след в «Крымской весне»

19.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Официальная пропаганда старательно заменяет термин «Русская весна» при описании событий, происходящих в Крыму в феврале-марте 2014 года, а на официальных мероприятиях, посвященных пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, выступают коллективы в украинских национальных костюмах.

Этими фактами в эфире телеканала «Вести Крым» возмутился российский журналист Олег Кашин, который был непосредственным свидетелем происходящего в 2014 году.

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«В репортажах из Симферополя я видел, как на торжествах по случаю пятилетия пляшут наравне девушки в украинских национальных костюмах и в русских национальных костюмах. Мне это кажется нечестным, неправильным, потому что, конечно, украинской составляющей в так называемой «Крымской весне» не было. Это была «Русская весна», это были русские люди, которые хотели жить в России. Вот зачем в это играть сейчас я не знаю», – заявил Кашин.