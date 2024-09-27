Кашканов: Нельзя допустить в Крыму неготовности к вторжению, как было на Курщине

Любовь Смирнова.  
27.09.2024 19:40
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Совместные учения нужно проводить не только среди добровольческих формирований, а и среди гражданского населения. Поскольку, как показал опыт Курской области, мало кто понимает, какие действия нужно предпринять в случае угрозы.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности Василий Кашканов.

Совместные учения нужно проводить не только среди добровольческих формирований, а и среди гражданского населения....

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«В обязательном порядке необходимы учения по гражданской обороне среди населения. Крым на передовой, у нас наиболее широкий спектр атак на полуостров, и население обязано учиться на них правильно реагировать. Власть в Курской области оказалась не готова к вторжению – не были отработаны механизмы эвакуации, оповещения. И люди попали в очень непростую ситуацию. А всё должно работать как часы, и каждый должен знать свои действия в случае сигнала угрозы.

Здесь должны быть охвачены абсолютно все, чтобы те же военнослужащие, работники государственного аппарата, которые в случае какой-то тревоги должны выдвигаться куда-то, были уверены, что их семьи не брошены – они эвакуированы и защищены. Чтобы мы не говорили, человек будет переживать за свою семью, если он не будет иметь представления, где его семья, что с ней происходит.

Мы не получим эффективного военного, управленца, служащего, который будет выполнять свои обязанности, а будет искать возможности как-то помочь своей семье. Поэтому все мы должны знать, что если поступит какой-то сигнал, то нужно взять с собой документы, какие-то необходимые вещи и прийти в убежище или в точку, где будут ждать автобусы», – отметил эксперт.

Он добавил, что еще молодым лейтенантом захватил советскую схему гражданской обороны, и здесь не надо «изобретать велосипед», а просто вернуть и усовершенствовать с учётом реалий современности и сильно сократившегося подлётного времени.

«В приграничных регионах такие учения должны проходить в обязательном порядке – это наша необходимость. Мы находимся в острой фазе конфликта, со всей очевидностью – Запад не то, чтобы идёт в банк, но близок к этому.

Население должно понимать, в каких оно находится условиях, быть подготовленным и адекватно относиться к тому, что происходит. Здесь не может быть такого: я не хочу, не буду, я считаю иначе. Здесь «моя хата с краю» не сработает.

Нет чёткого представления обо всех вариантах развития событий. А самое главное о том, какие действия должно предпринять, чтобы противодействовать всем возможным диверсионным и террористическим атакам. Так что бдительность и ответственность, взаимовыручка – это сейчас нужно проявить каждому гражданину», – указал Кашканов.

По его мнению, навыки взаимодействия с силовиками и военными пригодятся добровольческим объединениям и после СВО.

«Дело в том, что на мой взгляд, и не только на мой, как бы ни закончилась СВО, опасность для России это не снимет. Мы не сможем в силу объективных обстоятельств полностью победить, уничтожить физически ту часть украинского войска, которое исповедует фашистскую идеологию. И долго ходить в историю за примерами не надо: как только закончится горячая фаза, начнется террористическая, диверсионная, подрывная деятельность. И я думаю, что она будет достаточно высокой интенсивности. Поэтому лучше приготовиться заранее и не допустить совершения диверсионных, террористических актов в отношении нас», – заключил эксперт.

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