«Каски для МЧСников – на большее не рассчитывайте» – посол Израиля в Киеве

Израиль планирует расширять сотрудничество с Украиной в сфере гуманитарной помощи. Про поддержку поставками вооружений – речи не идёт.

Об этом в эфире телеканала «Obozrevatel» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос ведущей о том, планирует ли Израиль заниматься поставками оружия на Украину, посол перевёл тему на то, что Израиль и так уже поддерживает Киев в гуманитарном плане. Но большее он комментировать не станет.

«Много публикаций в прессе – я бы не хотел комментировать. Я как посол – хочу сосредоточиться на гуманитарной помощи, которой мы в основном занимаемся. Эта помощь очень обширная и включает самые разные виды помощи. Это и лекарства, и медицинское оборудование. Это и продовольствие, пресная вода, генераторы и многое, многое другое.

Кроме этого, вы, наверное, знаете, что Израиль принял решение поставить каски и бронежилеты для спасательных служб. Это уже было сделано. Несколько тысяч касок и бронежилетов было поставлено в Украину.

Кроме этого, есть очень большая, очень важная работа, которую мы делаем по приёму детей с онкологическими заболеваниями, по приёму раненых из Украины. Эту работу мы продолжим», – сказал Бродский.