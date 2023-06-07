Каспаров готов вернуться в Россию на штыках власовцев и возглавить всё

Российская либеральная эмиграция не должна брезговать использованием банд российских наемников-националистов ВСУ для захвата власти после «победы Украины».

Об этом в интервью ютуб-каналу «Форум свободной России» заявил бывший шахматист Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многое из того, что говорят руководители этих подразделений, нам не то что не нравится, а категорически не может быть принято. Но там воюет Ильдар Дадин (осужденный в России оппозиционер, которому под давлением Запада выплатили в 2017 году компенсацию в 2,2 млн руб. – ред.), который вполне демократический человек. Очень важно понимать, что на данном этапе нам нужно победить в войне. Черчиль со Сталиным вступил в союз, а нам на такие жертвы идти не надо. Именно появление таких подразделений, создает представление на Западе и в Украине о том, что война идет не с Россией, а с путинской Россией. Появляется другая российская армия. Пусть маленькая, она выглядит довольно слабо на фоне путинских армад, но тем не менее, заложено зернышко», – вещал экстремист.

Он прогнозирует, что после «победы Украины» Россия «будет лежать в руинах», и тогда так называемый «русский добровольческий корпус» сможет захватить власть и передать ее беглым либералам. Тех эмигрантов, которые не хотят иметь ничего общего с бандитами и диверсантами из РДК, он предлагает не считать оппозицией.

«Неважно, поддерживает ли это российское общество или нет. Увы, мы не будем действовать в обстановке электоральной демократии. Это вынужденная мера признания военного поражения, репараций. Мы должны дать такую альтернативу российским гражданам, которую они примут как единственный способ спасения страны, выстраивания новых демократических институтов, которые позволят евро-атлантическую интеграцию. Это единственный способ спасти Россию от китайского поглощения», – рассуждал Каспаров.

Беглый российский журналист Игорь Яковенко считает, что передать власть РДК должен «правительству в изгнании», которое создает Каспаров.

«То российское правительство в изгнании, которое планирует создавать Каспаров, станет политическим крылом вооруженной оппозиции, которая воюет в составе украинских войск. Они станут вооруженными силами новой России. Это идеальная конструкция», – сказал Яковенко.

Он полагает, что захват власти можно будет совершить после того, как Украина захватит Крым.

«Нам, конечно, многое не нравится из того, что говорят командиры этих формирований. Но в данном случае политический и идеологический фейсконтроль абсолютно неуместен и контрпродуктивен. Если люди готовы отдавать свою жизнь за свободу России и Украины, невозможно воротить нос и говорить: нам не нравятся отдельные его взгляды. Не нравится – сам бери в руки оружие, создавай мощные отряды и показывай альтернативу. А сейчас это контрпродуктивная история», – вещал Яковенко.

Каспаров признался, что пока Запад не очень поддерживает эту идею, зато на Украине она уже стала мейнстримом, поскольку ее продвигает бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Однако, добиваться одобрения Западом гибридной хунты необходимо, чтобы обеспечить себе легитимность.