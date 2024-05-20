Каспаров хочет выманить из России всех инженеров ОПК

Елена Острякова.  
20.05.2024 14:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1324
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров собирается «заставить Запад создать русский Тайвань». Он считает, что для этого нужно вывезти из России несколько миллионов человек,  в основном, работников оборонной отрасли.

Об этом он заявил в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров собирается «заставить Запад создать русский Тайвань». Он считает,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Дайте им возможность работать на войну с другой стороны. Когда у них будет выбор, можно будет сказать, что они совершают преступление. Но выбора нету. Они сидят в России. Может быть, они на кухнях говорят, что хотят уехать, но с русским паспортом никуда не попадешь. Дайте людям возможность. Для этого нужно поставить стратегическую цель: победа Украины, свержение Путина, смена режима», – сказал Каспаров.

Он предлагает вывозить из России в первую очередь молодых инженеров, которые постоянно улучшают качество «путинских дронов», и при этом заставлять их подписывать специальную декларацию

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть