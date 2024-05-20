Каспаров хочет выманить из России всех инженеров ОПК

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Бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров собирается «заставить Запад создать русский Тайвань». Он считает, что для этого нужно вывезти из России несколько миллионов человек, в основном, работников оборонной отрасли.

Об этом он заявил в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дайте им возможность работать на войну с другой стороны. Когда у них будет выбор, можно будет сказать, что они совершают преступление. Но выбора нету. Они сидят в России. Может быть, они на кухнях говорят, что хотят уехать, но с русским паспортом никуда не попадешь. Дайте людям возможность. Для этого нужно поставить стратегическую цель: победа Украины, свержение Путина, смена режима», – сказал Каспаров.

Он предлагает вывозить из России в первую очередь молодых инженеров, которые постоянно улучшают качество «путинских дронов», и при этом заставлять их подписывать специальную декларацию