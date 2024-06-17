Каспаров назвал себя законной целью Национального антитеррористического комитета РФ

Елена Острякова.  
17.06.2024 19:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров считает, что внесение его в список экстремистов и террористов было законным.

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров считает, что внесение его в список экстремистов и террористов...

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«Все это было ожидаемо, потому что форум свободной России занимал наиболее радикальную позицию по вопросам войны в Украине и помощи как Украине, так и русским добровольческим батальонам, которые там воюют. Я думаю, что все было предрешено. Мы были обречены попасть в список уже не просто иноагентов и экстремистов, а и террористов – как создатели террористического сообщества. Если следовать букве и духу законодательства, мы безусловно под все эти статьи попадаем», – сказал Каспаров.

Он признался в том, что созданная им в США организация собрала и передала Украине 12 млн долларов. Кроме того, он жертвовал от себя лично.

Каспаров написал открытое письмо в Интерпол, и теперь не собирается ездить в Венгрию, Турцию, на Кипр и в Вену.

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