Каспаров обещает репрессии сторонникам воссоединения Крыма с Россией

09.06.2019, Москва, Владимир Гладков

После падения «путинского режима» российские политики, принимавшие участие в процессе воссоединения Крыма с РФ, должны быть поражены в правах.

Об этом в ходе либерального «VII Форума свободной России» заявил беглый российский оппозиционер Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, действительно, процесс, который произойдёт в будущем («международный общественный трибунал над путинским режимом» – ред.), но сейчас можно определить эти реперные точки и, соответственно, линии.

Например, понятно, политические акты, депутаты того, что называется Госдумой, голосовавшие за аннексию Крыма. Совершенно очевидно, что эти люди хотя бы на какое-то время должны быть лишены права баллотироваться в органы, занимать какие-то посты – то есть, мы сейчас можем определить эти линии конкретно, как люстрация.

Например, чиновники класса «А», не называя имён, это просто группы людей, которые ответственны если не за совершение преступлений (это уже другая категория), то за поддержку этих преступлений своими пассивными, но политическими действиями.

Я понимаю, что термин «коллаборационизм» уходит корнями в Великую Отечественную, Вторую Мировую войну, пардон (советское образование не исчезает сразу), но мы должны на сегодняшний момент понимать, что термин вполне может вписываться в нашу политическую реальность, ровно потому что это акт сотрудничества с оккупационной властью – в данном случае акт сотрудничества с нелегитимным режимом, который многие справедливо считают оккупационным в России», – заявил Каспаров.