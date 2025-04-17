Каспаров обозвал Байдена и призвал Трампа перекрыть России Северный морской путь
Запад до сих пор не занял принципиальной позиции по конфликту на Украине.
Об этом бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо помнить, что эта война, которая идет четвертый год, идет потому, что предшественник Трампа, трусливый, маловменяемый Байден, который и в свои лучшие годы не отличался большой смелостью, довел ситуацию до того, что Украина вынуждена была заплатить огромную цену…
Которую можно было бы не платить, если бы в 2022-23 годах Запад занял принципиальную позицию: мир достигается за счет разгрома агрессора. Украина должна победить, путинская Россия должна проиграть. Этого никто так и не сказал!», – причитал Каспаров.
Он предложил Западу ряд мер для «победы над Россией».
«Вроде как они к этому склоняются, но все равно категорического утверждения о том, что в этой войне мы, свободный мир, включая Украину, должны победить, по-настоящему еще не прозвучало. Если бы это прозвучало, давно бы были деньги конфискованы, послы отозваны, перестали бы танкеры ходить через Северный морской путь!», – сетовал русофоб.
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