Каспаров огорчил украинцев новостями из США

Вадим Москаленко.  
16.03.2023 17:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США не предоставляют Киеву весь необходимый ассортимент оружия для быстрейшей победы, так как боятся, что после поражения по украинскому сценарию Россию ждёт тотальный распад.

Об этом в эфире канала «Заборона» заявил беглый российский оппозиционер и бывший шахматист Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США не предоставляют Киеву весь необходимый ассортимент оружия для быстрейшей победы, так как боятся,...

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«Будущее России – это не имперское будущее. Два варианта – тотальный распад, второе – скорее всего, потеря каких-то территорий. В том же Татарстане, Башкортостане возобладают сторонники независимости.

Я понимаю, почему полный распад России выглядит таким желанным со стороны Украины, я ни в коем случае не хочу подвергать сомнению искренность людей, которые надеются, что этот страшный имперский сосед перестанет существовать», – сказал либерал.

«Но не надо забывать, что именно этот сценарий сегодня препятствует окончательному формированию западной позиции как безусловной поддержки украинской победы.

Для нас очевидно, что страх, особенно у американцев, тотального распада России, расползания ядерного оружия, резкого усиления Китая – эти аргументы препятствуют получению Украиной всего необходимого ассортимента оружия для быстрейшей победы», – заявил Каспаров.

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