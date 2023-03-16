Каспаров огорчил украинцев новостями из США

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США не предоставляют Киеву весь необходимый ассортимент оружия для быстрейшей победы, так как боятся, что после поражения по украинскому сценарию Россию ждёт тотальный распад.

Об этом в эфире канала «Заборона» заявил беглый российский оппозиционер и бывший шахматист Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будущее России – это не имперское будущее. Два варианта – тотальный распад, второе – скорее всего, потеря каких-то территорий. В том же Татарстане, Башкортостане возобладают сторонники независимости. Я понимаю, почему полный распад России выглядит таким желанным со стороны Украины, я ни в коем случае не хочу подвергать сомнению искренность людей, которые надеются, что этот страшный имперский сосед перестанет существовать», – сказал либерал.

«Но не надо забывать, что именно этот сценарий сегодня препятствует окончательному формированию западной позиции как безусловной поддержки украинской победы. Для нас очевидно, что страх, особенно у американцев, тотального распада России, расползания ядерного оружия, резкого усиления Китая – эти аргументы препятствуют получению Украиной всего необходимого ассортимента оружия для быстрейшей победы», – заявил Каспаров.