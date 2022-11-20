Каспаров от лица всей «оппозиции» призвал к ракетным ударам по РФ и Белоруссии

20.11.2022  01:49 (Мск), Вильнюс
Владимир Гладков.  
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ВСУ-убийцы, Госизмена, Дзен, Либералы, Россия, Украина


Даже если на территорию Польши упала выпущенная Украиной ракета, Киеву нужно предоставить западное оружие, чтобы ВСУ могли бить вглубь Белоруссии и России.

Об этом в эфире канала «Форума свободной России» заявил эмигрировавший из РФ либерал и экстремист Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Байден гордо говорил, что защищать будем каждый дюйм натовской территории. Тут уже не дюйм, шесть километров в глубину попала ракета. Да, хорошо, предположим, приняли эту версию: украинская ракета попала туда по ошибке. Но это означает, что нужно исключить такие возможности в будущем, а вероятность только повышается, потому что количество российских ракет, летящих в ту сторону, возрастает с каждым днём.

Мы опять слышим жалкое блеяние о том, чтобы эскалации не допустить. Куда уже эскалации не допустить? Ракета в Польшу упала. На мой взгляд, должно быть принято кардинальное решение другого порядка. Совершенно очевидно, что путинский расчёт сегодня в том, что у Украины кончатся ракеты, даже американский арсенал не бесконечен. И сбивать ракетами каждый дрон, каждый снаряд, каждую ракету – это накладно, экономически это невыгодно. Они надеются, что в какой-то момент боезапас закончится», – сказал либерал.

Он предложил  решение вопроса.

«Решить проблему можно очень просто: ликвидация тех баз, с которых эти ракеты запускаются. Неважно, где они находятся – в России, в Белоруссии, Украина должна получить ракеты, которые летают на эту дистанцию. Поэтому здесь очень важно и нам отфиксировать свою позицию – и российской, и белорусской оппозиции, что мы должны призвать к тому, чтобы Украина получила оружие и политическое решение на ответ по целям (по военным целям, мы понимаем, что Украина стреляет по военной инфраструктуре), которые находятся на территории России и Белоруссии», – призвал Каспаров.

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