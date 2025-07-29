Каспаров: Первой под нож пойдёт Литва, срочно нужны добровольцы на F-16

Вадим Москаленко.  
29.07.2025 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


В обороне восточной Европы самое слабое звено – это Прибалтика, и Литва, в частности.

Об этом бежавший на Запад бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров заявил на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В обороне восточной Европы самое слабое звено – это Прибалтика, и Литва, в частности....

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«Мой прогноз: к сожалению, ничего не случится. НАТО панически боится конфликта. Поэтому вся надежда на Украину, куда идёт оружие, деньги, они будут платить сколько могут.

Я, конечно, не понимаю, почему не открывают шлюзы для добровольцев, потому что, я думаю, набралось бы много реально добровольцев из натовских стран, те же пилоты F-16, которых не хватает. Но это часть, на сегодняшний день, политики Запада избегания эскалации», – посетовал Каспаров.

Тем не менее, он подчеркнул, что «эскалация неизбежна».

«[В Балтии?[ Конечно! А куда ещё? Не так много опций. Есть Румыния,  она немного сбоку находится, граница Польши ещё есть, но там Калининград только. Но с поляками, я думаю, связываться лучше не надо. Ещё Финляндия. Но там тоже никто связываться не хочет. Финны ответят, не спрашивая американцев.

Наиболее уязвимые – балтийские страны. Литва самая уязвимая. Потому что Беларусь, Калининград, есть разные варианты. И ещё непонятно, как поведёт себя Польша»,  – разглагольствовал беглый нацпредатель.

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