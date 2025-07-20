Каспаров подстрекает: Русским генералам будет слабо вступить в бой с Германией

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Заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что бундесвер вступит в бой в случае, если российские войска пересекут границу любой из стран НАТО, гораздо важнее всех санкций, принятых ЕС.

Об этом бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важное заявление. Важнее, чем все остальное. В первую очередь потому, что немецкая бригада уже стоит в Литве на границе. Мы имеем ситуацию, когда германское правительство фактически переходит красную линию. Оно просто сообщает: будем стрелять. Вступить в бой с литовскими солдатами – это тоже непросто. Но если там будут еще и немецкие солдаты, я не знаю. Я не уверен, что российские генералы будут столь же горячими парнями, даже если «товарищ Сталин даст приказ», – кривлялся Каспаров.

Он уверен, что «Германия всерьез готовится к войне», и от нее «зависит безопасность Европы».