Каспаров поставил СССР на одну ступень с гитлеровской Германией

09.06.2019, Тракай, Владимир Гладков

В грядущем «трибунале над путинским режимом» главное не допустить ошибки Нюрнбергского процесса, когда среди обвинителей немецких нацистов были «советские преступники».

Об этом в ходе либерального «VII Форума свободной России» заявил беглый российский оппозиционер Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, там (на Нюрнбергском трибунале – ред.) не было никакой правовой базы, и с точки зрения верховенства права, судили их неправильно, о чём, кстати, многие нацистские преступники говорили там, что судят нас непонятно на каком основании.

Вот, будущий трибунал, я не сомневаюсь, он состоится, на котором будут осуждены не только путинские, но и все преступления советской эпохи – очень важно, чтобы на этом трибунале не было той проблемы, с которой столкнулся Нюрнбергский трибунал.

Это не отсутствие права, а то, что среди обвинителей были преступники. То, что прокурор Руденко был таким же бандитом и уголовником, как те, кого он судил. То, что советская сторона совершала преступления вполне сопоставимые с преступлениями тех, кто сидел на скамье подсудимых – вот, в нашем трибунале тех, кто так или иначе связан с преступлениями путинского режима, быть не должно», – заявил Каспаров.