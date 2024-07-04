США не разрешают Германии поставлять Украине ракеты «Таурус», которые в состоянии разрушить Крымский мост.

Об этом бывший шахматист, иноагент и террорист Гарри Каспаров заявил в интервью киевской пропагандистке Алесе Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шольц, понятно, ждет звонка из Вашингтона. Внешней политики Германии не существует. Пришел звонок из Вашингтона — сделали. И то, что «Таурусы» на отправляются из Германии туда, где они должны находиться, это потому, что администрация Байдена жестко держит ситуацию под контролем. Потому что, видимо, дали обязательства не разрушать мост.

Мост стоит уже 2,5 года. При том объеме оружия и его дальности, этого моста уже давно бы не было. Видимо, опять взяли обязательства», – сокрушался террорист.