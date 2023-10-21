Каспаров требует наступать по фронту «от Запорожья до Газы»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США не удастся избежать столкновения с Россией, поэтому им придется провести наступление по всей линии фронта, которая якобы продлевается от Запорожья до сектора Газа.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил беглый российский либерал, бывший шахматист Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Совершенно очевидно, что «хамасовская» операция, проведенная с невиданной жестокостью и при этом с очень высоким уровнем технологической подготовки, она не могла быть реализована только силами одного ХАМАС внутри сектора Газа. Совершенно очевидно, что за этим стоял Иран, а за Ираном, у меня никаких сомнений нет, стояла путинская Россия. Косвенно Байден это признал, потому что впервые он поставил Путина и ХАМАС в одном предложении через запятую. То есть, американцы понимают уже, что избежать прямого конфликта не удастся. Они не хотели бы открытых столкновений, но по существу ясно, что Россия вовлечена во все горячие точки, у Америки нет больше никакого выхода, как мобилизовывать свою политическую, экономическую, военную мощь для того, чтобы остановить наступление сил диктатуры и тирании. И поэтому этот фронт сегодняшний от Запорожья до сектора Газа – это линия фронта, которую все мы должны защищать и использовать как плацдарм для наступления и решающей победы», – заявил Каспаров.