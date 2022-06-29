Каспаров требует от Запада обеспечить военное поражение России

Запад должен обеспечить военную победу Украины над Россией и заставить РФ выплатить сотни миллиардов долларов репараций.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил беглый российский либерал Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Каспарова, выдвинутые им требования должны стать целью Запада в нынешнем противостоянии.

«Сейчас я вижу свою задачу – я работаю, статью готовлю очередную о том, что пора, наконец, отфиксировать цели Запада в этой войне. И никаких других целей, кроме обеспечения всеми имеющимися средствами сокрушительной военной победы Украины, нет.

И эта победа должна включать освобождение всей украинской территории, должна включать в себя репарации за разрушенную страну – это огромные деньги, сотни миллиардов долларов, и привлечение к международному суду военных преступников. А, иначе, в каком мире мы живем? Иначе, вообще, о чем разговоры?», – заявил Каспаров.