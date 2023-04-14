Каспаров: Украина уже является членом НАТО

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Украина уже стала членом Североатлантического альянса, поскольку ведет войну, ради которой было создано НАТО.

Об этом беглый российский оппозиционер и бывший шахматист Гарри Каспаров заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «В гостях у Гордона», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все понимают: Украина уже является членов НАТО, причем,единственным, который ведет войну, ради которой НАТО и создавалась. НАТО создавалась в 1949 году, чтобы спасти свободную Европу от советского, русского вторжения. Просто тогда линия разграничения была на реке Рейн.

В момент нашего разговора она проходит на Днепре. Но принцип не изменился. Идет война, к которой НАТО готовилась десятилетиями. Эту войну ведет одна страна – Украина. Поэтому, чтобы они ни говорили, Украина – уже член НАТО и платит страшную цену за то, что НАТО оказалось не готово к тому, чтобы эту войну предотвратить», – сказал Каспаров.

Он полагает, что некоторые члены НАТО уже готовы присоединиться к этой войне.

«Польша и Англия, я думаю, готовы были бы. Но проблема ведь не в них. НАТО – это все равно Америка. Вступление НАТО в войну невозможно без того, чтобы Америка эту войну поддержала. Нужна американская военная мощь, в том числе и ядерная, которая сдержит любого потенциального агрессора», – резюмировал беглый либерал.