Каспаров: Украинский флаг над Севастополем – залог возвращения либералов к власти в России

Елена Острякова.  
14.04.2023 15:35
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Д.Б., Дзен, Крым, Либералы, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Формальное вступление Украины в НАТО «бюрократически зависнет» до тех пор, пока она не выйдет на границы образца 1991 года.

Об этом беглый российский либерал и бывший шахматист Гарри Каспаров заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «В гостях у Гордона», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Формальное вступление Украины в НАТО «бюрократически зависнет» до тех пор, пока она не выйдет...

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«Можно предположить, что вопрос дойдет до того, что вопрос Крыма завис. Мне кажется, это крайне неблагоприятная ситуация. Тогда, может быть, надо будет что-то обсуждать. Но все же понимают, что Украина не откажется от того, чтобы вернуть свои территории. Как с этим будет работать НАТО, мне непонятно», – сказал Каспаров.

Он считает, что Украина должна бороться за «освобождение» Севастополя.

«Мне кажется, сейчас надо не заморачиваться, а решать главную задачу. Война должна быть выиграна. Украинский флаг должен быть поднят в Севастополе. Или как сейчас надо говорить – Ахтияр? Чтобы наши крымско-татарские друзья не обиделись. Долг русского патриота сегодня – помогать Украине победить. Освобождение России от путинского фашизма начинается с Севастополя», – сказал беглый предатель.

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