Каспаров закатил истерику на слёте либералов

09.12.2018, Вильнюс, Владимир Гладков

Многие западные страны, несмотря на санкции, в разы увеличивают закупки энергоресурсов у России, не решаясь по-настоящему начать конфронтацию с Москвой.

Об этом в Вильнюсе в ходе «Форума Свободной России» заявил беглый российский либерал Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После агрессии против Украины Германия вдвое увеличила закупки у России газа, а Голландия – в шесть раз закупки нефти. Это к вопросу о противодействии.

Малазийский «Боинг» – 298 человек, из них 198 граждане Голландии, и ничего не происходит.

Совершенно очевидно, что, с точки зрения западных политиков, любые действия в этом направлении наталкиваются на простую дилемму: если Россию признают агрессором, страну, которая провела ядерную атаку на Великобританию, сейчас – химическую, совершила акт вооружённого бандитизма, сбив «Боинг», надо делать следующий шаг, надо требовать наказания преступников. И в случае отказа – то уже это не санкции, это фактически признание военных действий там. Что делать, разрывать дипломатические отношения, как себя вести?» – пояснил либерал суть терзаний западных политиков.

«Путин почувствовал, что можно себя вести настолько агрессивно, нагло, потому что ничего за это не будет. Но, если провести исторические параллели, любой диктатор допускает ошибку, переходя какую-то красную линию, считая, что западные демократии всегда будут идти по пути соглашательства и умиротворения.

Но наступает какой-то момент, когда становится очевидно, что делать это больше уже невозможно, и мне кажется, что череда последних событий, в том числе и в Керченском проливе, убедила, что договариваться ни о чём нельзя, потому что цель Путина – разрушение международного порядка, системы как коллективной безопасности, поэтому работа по санкциям пошла гораздо быстрее», – добавил беглый либерал.

«Что такое санкции – это попытка наказать агрессора. Если санкции жёсткие – это предотвращение новых агрессивных акций. Это, своего рода, политика сдерживания. Многие говорят, что это не работает, вот вы ввели, что произошло? Правильнее говорить, что не произошло», – подытожил Гарри Каспаров.