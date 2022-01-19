Каспаров жаждет внешнеполитического поражения и катастрофы в России

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Чтобы в России произошел бунт, ситуация внутри должна стать катастрофической, а на внешней арене страна произойти внешнеполитическое поражение.

Об этом в эфире телеканала «24» заявил бывший чемпион мира по шахматам, бежавший из России либеральный оппозиционер Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Каспаров также отверг возможность перехода власти при жизни действующего президента России Владимира Путина.

«Транзит – слово неправильное, потому что транзит подразумевает возможность относительно бескровного перехода власти из рук в руки. Транзит возможен только после ухода Путина физического. Никакого другого варианта быть не может – все разговоры о транзитах – читайте классику «Осень патриарха», – никуда диктатор, который столько лет у власти, не уходит. Он уходить никуда не собирается», – считает либерал.

«Поэтому рассчитывать можно только на то, что ситуация станет катастрофической внутри страны. Но это случается только в результате глобального внешнеполитического поражения. Вот пока не будет этого глобального внешнеполитического поражения, надеяться на то, что в России произойдет социальный взрыв, мне кажется, пока бессмысленно», – заявил Каспаров.