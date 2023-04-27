Каспарова возмущает, что русские не собираются терпеть русофобию

К нападкам на русских классиков и прочих значимых фигур со стороны Украины российское население должно относиться с пониманием и молчать, как минимум, ещё несколько лет после окончания войны.

Об этом на канале «Зе Интервьюер» заявил беглый российский оппозиционер, иноагент и бывший шахматист Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне неприятно, когда я слышу многих властителей дум в России, известных писателей, критиков, которые говорят, что это неправильно, что нельзя допустить, чтобы украинцы воевали с Пушкиным, с Чайковским. Моя позиция простая: вообще никакой критики того, что происходит в Украине, у граждан России сегодня на эту критику права нету. Вот и всё, нету! Это могут говорить американцы, могут англичане. Нам, может быть, приятно-неприятно, что бы мы ни испытывали эмоционально, – надо молчать! Ровно потому, что те преступления, которые уже совершены и ещё совершаются, они, на самом деле, лишают нас какого-либо морального права давать оценку тому, что происходит. Мне русофобия не нравится, но в Украине она сегодня совершенно нормальна. Более того, она и будет нормальна какое-то время. Если я чем-то смогу её понизить, слава Богу, но никоим образом сейчас устраивать эти свистопляски, которые устраивают многие россияне сегодня: «Как это можно, смотрите, при чём здесь Толстой, при чём здесь Достоевский?» – это вопрос для обсуждения, насколько великая русская литература была такой империалистической», – вещал подонок.

Он сослался на одну из своих «авторитетных фигур».

«Это Юрий Афанасьев, один из моих менторов, он вообще считал, что истоки русского империализма находятся в этой литературе. У него была такая радикальная позиция, которую многие не разделяли, и я в том числе, я сейчас понимаю, что во многом он был прав. Но на сегодняшний день я проповедую простую истину: никакой критики со стороны граждан России в адрес Украины быть не может просто. И пока война идёт, и когда война кончится, и в ближайшие годы, пока, наконец, не начнёт выстраиваться какое-то взаимопонимание», – трепался либерал.